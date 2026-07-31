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Appartements à vendre en Poddebice County, Pologne

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Appartement dans Wierzchy, Pologne
Appartement
Wierzchy, Pologne
Surface 6 186 m²
A vendre terrain de 6186m2, situé à Wierzchy, la municipalité de Gizałki. Beaucoup au milieu…
$36,098
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Appartement dans Kobylniki, Pologne
Appartement
Kobylniki, Pologne
Surface 600 m²
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 600 m2 – FEMMES DE GM. A vendre un site de construction attrayant…
$55,360
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