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Appartements à vendre en Pobiedziska, Pologne

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Appartement 3 chambres dans Pobiedziska, Pologne
Appartement 3 chambres
Pobiedziska, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 92 m²
A vendre unique – appartement climatique et très spacieux à Pobiedziska. Dans un emplacement…
$147,582
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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