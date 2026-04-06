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Loyer mensuel de appartements en Piaseczno County, Pologne

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1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Golkow, Pologne
Appartement 4 chambres
Golkow, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 1/2
Maison moderne de 160 m2 avec 400 m2 de jardinA vendre: une maison jumelée confortable et fo…
$348,516
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Agence
OKEASK
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