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Demeures à vendre en Piaseczno County, Pologne

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1 propriété total trouvé
Manoir 6 chambres dans Magdalenka, Pologne
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Manoir 6 chambres
Magdalenka, Pologne
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
Je vendrai une maison de famille avec beaucoup de potentiel qui a élevé les gens heureux.Une…
$802,377
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