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Vue sur la mer Maisons à vendre en Piaseczno County, Pologne

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gmina Piaseczno
6
gmina Konstancin Jeziorna
5
gmina Lesznowola
5
Konstancin Jeziorna
3
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2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Mysiadlo, Pologne
Maison 3 chambres
Mysiadlo, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
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Maisons inspirées par la lumière, l'harmonie et la nature Zielone Mysiadło est un quartier m…
$344,427
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Maison 7 chambres dans Konstancin Jeziorna, Pologne
Maison 7 chambres
Konstancin Jeziorna, Pologne
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 343 m²
Nombre d'étages 2
Gaia Park Housing Estate – un endroit où la nature donne le rythme. Konstancin-Jeziorna est…
$1,07M
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Types de propriétés en Piaseczno County

duplex

Caractéristiques des propriétés en Piaseczno County, Pologne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
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