  2. Pologne
  3. Otwock County
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Otwock County, Pologne

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à louer dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans Varsovie, Pologne
Appartement 1 chambre
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/6
3-room apartment with garage and large balcony – Plac Unii / Politechnika I am offering for …
$1,478
par mois
Appartement 2 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 2 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 4/4
We invite you to discover this two-room apartment located in Warsaw, at Miła Street in the M…
$876
par mois
Appartement 2 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 2 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Nombre d'étages 4
A charming two-room apartment in a classic tenement house in Żoliborz, near Grunwald Square.…
$958
par mois
Appartement 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Sol 4/10
Spacious apartment in a Dembud building (2001), located on the 4th floor. Excellent transpor…
$1,231
par mois
Appartement 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 12/12
A louer, appartement, 3 pièces, Varsovie, Wola, str. Wolność.Vous recherchez un appartement …
$1,356
par mois
Appartement 3 chambres dans Piastów, Pologne
Appartement 3 chambres
Piastów, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 1/1
A comfortable, fully furnished apartment of about 120 m² in a semi-detached house for rent, …
$1,779
par mois
Appartement 4 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 4 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 3/4
Prestigious apartment for rent on Aleja Róż – one of Warsaw’s most elegant addresses PROPERT…
$4,652
par mois
Appartement 1 chambre dans Varsovie, Pologne
Appartement 1 chambre
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 9/12
Bright 3-Room Apartment for Rent – Śródmieście / Muranów, ul. Inflancka, Warsaw Price: 5,000…
$1,368
par mois
Maison 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Maison 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 1/1
House for Rent – Marokańska Street, Saska Kępa, Praga-Południe, Warsaw Rent: 12,000 PLN/mont…
$3,284
par mois
Appartement 2 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 2 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 4/5
Découvrez ce charmant appartement de 2 pièces entièrement meublé à Natolin, récemment rénové…
$868
par mois
Appartement 4 chambres dans Piastów, Pologne
Appartement 4 chambres
Piastów, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2/2
html A louer, appartement, 4 pièces, 60 m2, Pruszków. Découvrez un appartement confortable …
$1,085
par mois
Appartement 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Appartement 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/2
For rent in Warsaw near the Old Town 4-room apartment We present a two-sided apartment with…
$1,915
par mois
