Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Otwock County
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Otwock County, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Otwock, Pologne
Appartement 1 chambre
Otwock, Pologne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 2/3
A louer : un studio fonctionnel d'une superficie de 33 m2, situé sur ul. Sosnowa à Otwock. L…
$657
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
OKEASK
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Aller