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Appartements à vendre en Nowy Dwor Gdanski County, Pologne

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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
Appartement 3 chambres
Jantar, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/1
$190,510
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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
Appartement 3 chambres
Jantar, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 1/1
$160,429
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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
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Jantar, Pologne
Nombre de pièces 3
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Surface 58 m²
Sol 1/1
$194,855
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
Appartement 3 chambres
Jantar, Pologne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
Sol 1/1
$226,941
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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
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TekceTekce
Appartement 4 chambres dans Jantar, Pologne
Appartement 4 chambres
Jantar, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/1
$233,625
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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
Appartement 3 chambres
Jantar, Pologne
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Surface 63 m²
Sol 1/1
$211,901
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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
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Jantar, Pologne
Nombre de pièces 3
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Surface 65 m²
Sol 1/1
$215,911
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Jantar, Pologne
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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
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Jantar, Pologne
Nombre de pièces 3
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Surface 49 m²
Sol 1/1
$162,101
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Appartement 3 chambres dans Jantar, Pologne
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$224,601
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Jantar, Pologne
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Surface 65 m²
Sol 1/1
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Jantar, Pologne
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Surface 57 m²
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$251,473
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Appartement 4 chambres dans Jantar, Pologne
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Jantar, Pologne
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$317,731
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Jantar, Pologne
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Surface 63 m²
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Jantar, Pologne
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Jantar, Pologne
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Jantar, Pologne
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Jantar, Pologne
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