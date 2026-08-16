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Appartements à vendre en Minsk County, Pologne

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Appartement dans Chelst, Pologne
Appartement
Chelst, Pologne
Surface 59 144 m²
Vous rêvez d'un endroit où le seul son est le chant des oiseaux, le bruit des pins et un jet…
$536,873
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Zaitseva Estates
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