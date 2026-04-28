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Immobilier commercial en Mikolow County, Pologne

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INVESTMENT OPPORTUNITY - Historic Income-Generating Townhouse | Mikołów, Poland dans Mikolow, Pologne
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INVESTMENT OPPORTUNITY - Historic Income-Generating Townhouse | Mikołów, Poland
Mikolow, Pologne
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
Construite en 1794 et inscrite au registre du patrimoine polonais, cette maison de trois éta…
$1,24M
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