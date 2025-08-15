Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Lwówek Śląski County
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Lwowek Slaski County, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison dans Ustronie, Pologne
Maison
Ustronie, Pologne
Surface 50 m²
A vendre un terrain climatique avec chalet, piscine et forêt – Ustronie, gm. C'est Borek Wlk…
$220,071
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Lwowek Slaski County, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller