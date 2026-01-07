Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bureaux à vendre en Lubartow County, Pologne

1 propriété total trouvé
Bureau 4 641 m² dans Lubartow, Pologne
Bureau 4 641 m²
Lubartow, Pologne
Surface 4 641 m²
Sol 1/1
Une installation de production composée d'un ensemble de bureaux de production et de stockag…
$2,68M
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
