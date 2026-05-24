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avec jardin Studios à vendre en Legionowo County, Pologne

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Zegrze, Pologne
UP UP
Studio 1 chambre
Zegrze, Pologne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Nombre d'étages 4
28 m2 Appartement avec un grand jardin et une vue sur le réservoir de Zegrze / Atlantis Zegr…
$146,151
T.V.A.
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Vendeur particulier
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Caractéristiques des propriétés en Legionowo County, Pologne

avec Terrasse
avec Vue du lac
Bon marché
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