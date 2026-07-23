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Appartements à vendre en Krotoszyn, Pologne

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Appartement 3 chambres dans Krotoszyn, Pologne
Appartement 3 chambres
Krotoszyn, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 65 m²
Situation: Krotoszyn, rue Zdunowska – centre-ville, partout près de la place du marché
$76,463
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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