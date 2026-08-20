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Immobilier commercial en Kostrzyn, Pologne

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 49 m² dans Kostrzyn, Pologne
Propriété commerciale 49 m²
Kostrzyn, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Je recommande un appartement abordable, dans un quartier calme, vous donnant la possibilité …
$80 818
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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