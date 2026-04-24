Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Kłodzko County
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Klodzko County, Pologne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sienna, Pologne
Appartement 1 chambre
Sienna, Pologne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 18 m²
Nombre d'étages 9
A vendre, appartement de 1 chambre, 18,39 m2, Varsovie, quartier Wola, str. Sienna.L'apparte…
$111,754
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
OKEASK
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Klodzko County, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller