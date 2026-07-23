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Appartements à vendre en Klecko, Pologne

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Appartement 2 chambres dans Klecko, Pologne
Appartement 2 chambres
Klecko, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
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$80,365
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Appartement dans Klecko, Pologne
Appartement
Klecko, Pologne
Surface 8 500 m²
À vendre, un terrain de 8 500 m2 situé à Kłeck (comté de Gniezno) couvert par le plan de ges…
$764,131
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