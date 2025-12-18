Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Jasło County
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Jaslo County, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Czelusnica, Pologne
UP UP
Maison 4 chambres
Czelusnica, Pologne
Nombre de pièces 9
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 590 m²
Nombre d'étages 3
Possibilité d'investissement exceptionnelle — Deux maisons entièrement meublées avec potenti…
$919,822
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Polski
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Jaslo County, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller