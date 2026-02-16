Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Grójec County
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Grojec County, Pologne

2 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Gluchow, Pologne
Duplex 3 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nombre d'étages 2
Un projet intime - trois segments - DISPONIBLE DU DERNIER SEGMENTLe segment se compose d'un …
$184,098
T.V.A.
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Gluchow, Pologne
Duplex 3 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Nombre d'étages 2
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS - 3 SEGMENTS - 5 min de GrójecNous invitons - nous commençons un in…
$142,073
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Grojec County, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller