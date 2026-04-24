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Appartements avec jardin à vendre en Grojec County, Pologne

gmina Grojec
5
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1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Gluchow, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Sol 1/2
NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE - nous démarrons un lotissement avec seulement trois unité…
$142,073
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Caractéristiques des propriétés en Grojec County, Pologne

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