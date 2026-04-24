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Appartements à vendre en Grojec County, Pologne

gmina Grojec
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5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Gluchow, Pologne
Appartement 2 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 2
Venez vérifier – la prochaine piste d'un développement intégré juste à l'extérieur de GRÓJEC…
$130,203
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Appartement 1 chambre dans Gluchow, Pologne
Appartement 1 chambre
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/1
Venez le vérifier – la prochaine piste d'un projet d'intégration près de GRÓJEC.GÖUCHÓW III …
$105,721
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Gluchow, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 2/1
NOUVEL INVESTISSEMENT - 3 SEGMENTS - 5 min de Grójec, près de Varsovie BIENVENUE - nous co…
$142,073
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Szczesna, Pologne
Appartement 2 chambres
Szczesna, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 1
NEW PROJECT - FACILITY-FREE flats in a cosy investment - 5 min. from Grójec - GŁUCHÓW, UL. P…
$101,766
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Gluchow, Pologne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Gluchow, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Sol 1/2
NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE - nous démarrons un lotissement avec seulement trois unité…
$142,073
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Caractéristiques des propriétés en Grojec County, Pologne

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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