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Appartements à vendre en Gorzow County, Pologne

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Appartement 3 chambres dans Bialcz, Pologne
Appartement 3 chambres
Bialcz, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 79 m²
A vendre: segment appartement de deux niveaux à Białcz – un endroit idéal pour se détendre e…
$53,407
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en Gorzow County, Pologne

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