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Appartements à vendre en Goldap County, Pologne

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Appartement dans Babki, Pologne
Appartement
Babki, Pologne
Surface 103 m²
Je vous invite à vous familiariser avec l'offre d'une maison au rez de chaussée dans le bâti…
$268,108
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Agence
Zaitseva Estates
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Caractéristiques des propriétés en Goldap County, Pologne

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