  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Kleczew
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Kleczew, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison dans Treby Stare, Pologne
Maison
Treby Stare, Pologne
Surface 1 020 m²
Une maison avec un jardin situé à seulement 150 mètres directement du lac Budzisławski – l'u…
$570,530
Caractéristiques des propriétés en gmina Kleczew, Pologne

Bon marché
Luxe
