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Appartements à vendre en gmina Czarnkow, Pologne

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Appartement dans Smieszkowo, Pologne
Appartement
Smieszkowo, Pologne
Surface 1 119 m²
Terrains de construction à Szmieszkow – excellent emplacement, excellent prix! APPROCHE
$23,601
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Zaitseva Estates
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Caractéristiques des propriétés en gmina Czarnkow, Pologne

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