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Maisons à vendre en Brodnica County, Pologne

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Maison dans Brodnica, Pologne
Maison
Brodnica, Pologne
Surface 100 m²
Maison à rénover avec un grand terrain de 1100 m2 Brodnica k. Mosina Potentiel pour son prop…
$67,094
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Agence
Zaitseva Estates
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