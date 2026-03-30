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Immobilier commercial en Błonie, Pologne

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 485 m² dans Błonie, Pologne
Propriété commerciale 485 m²
Błonie, Pologne
Nombre de pièces 10
Surface 485 m²
Nombre d'étages 2
A vendre immeuble de bureaux d'une superficie totale de 485,5 m2, adapté à la petite product…
$723,840
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Agence
OKEASK
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