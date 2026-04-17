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Maisons de ville à vendre en Bialystok County, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Maison de ville 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
$180,627
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Bialystok County, Pologne

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