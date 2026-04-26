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Propriétées résidentielles à vendre en Siquijor, Philippines

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Talayong, Philippines
Maison 6 chambres
Talayong, Philippines
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 129 m²
Nombre d'étages 4
Maison à vendre, qui est situé dans la région de Lazi (au-dessus de la route de contournemen…
$791,537
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Caractéristiques des propriétés en Siquijor, Philippines

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