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Condos à vendre en Negros Island Region, Philippines

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2 propriétés total trouvé
Condo dans Bacolod, Philippines
Condo
Bacolod, Philippines
Nombre de salles de bains 1
Surface 22 m²
This fully furnished studio condominium in Barangay Bata, Bacolod City offers a practical an…
$46,088
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Caractéristiques des propriétés en Negros Island Region, Philippines

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