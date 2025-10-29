Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Philippines
  3. Southern Manila District
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Southern Manila District, Philippines

3 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Paranaque, Philippines
Maison 5 chambres
Paranaque, Philippines
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Note: BF Homes is one of the high end and all in / complete set up subdivisions that contain…
$686,800
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 7 chambres dans Paranaque, Philippines
Maison 7 chambres
Paranaque, Philippines
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 1 250 m²
Fully Furnished Luxury Mansion in Multinational Village. Live in luxury with this stunning h…
$1,68M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Maison 6 chambres dans Las Pinas, Philippines
Maison 6 chambres
Las Pinas, Philippines
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 620 m²
PORTOFINO SOUTH BRANDNEW HOUSE & LOT with swimming pool Location: Daang Hari, Almanza Dos, L…
$1,55M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Southern Manila District, Philippines

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller