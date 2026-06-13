Résidence permanente en Panamá

À propos du programme d'immigration

Panama offre aux investisseurs la résidence permanente dans le cadre du programme de Visa aux investisseurs qualifiés.

Le moyen le plus rapide pour obtenir la résidence permanente d'un État développé en Amérique centrale.

Le Panama a une économie stable et l'un des meilleurs services bancaires au monde.

Le statut de résident permanent du Panama est choisi par les entrepreneurs et les investisseurs avec des familles. Ils distribuent des actifs dans différents pays, tout en maintenant leur résidence principale habituelle.

Les étrangers qui investissent des capitaux dans l'économie du pays et le conservent pendant au moins cinq ans ont le droit d'obtenir la résidence permanente. Les candidats choisissent l'une des trois options suivantes :