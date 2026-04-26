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Hôtels à vendre en Distrito de Chame, Panamá

1 propriété total trouvé
HOTEL ET RESTAURANT A PROXIMITE DE L'OCEAN PACIFIQUE dans Punta Chame, Panamá
UP UP
HOTEL ET RESTAURANT A PROXIMITE DE L'OCEAN PACIFIQUE
Punta Chame, Panamá
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
Un terrain de 2523 m2 clôturé par une clôture de style colonial .Il y a deux structures sépa…
$950,000
T.V.A.
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Vendeur particulier
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