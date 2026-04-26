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Maisons à vendre en Swabi District, Pakistan

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Maini, Pakistan
Maison 6 chambres
Maini, Pakistan
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 388 m²
Nombre d'étages 3
Dans un quartier calme de Budva, à 1,5 km du centre-ville, une belle fourche avec une vue im…
$838,194
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