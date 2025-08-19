Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Muscat Province
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Muscat Province, Oman

1 propriété total trouvé
Hôtel 43 m² dans Yiti, Oman
Hôtel 43 m²
Yiti, Oman
Surface 43 m²
Imagine possession dans une chambre au sein de Trump Hotels vous met au cœur de tout cela av…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller