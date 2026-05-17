Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Muscat Province
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Muscat Province, Oman

;
Mascate
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Mascate, Oman
Appartement 1 chambre
Mascate, Oman
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 3/4
Le projet est une communauté de villégiature de l'un des plus grands développeurs d'Oman. Il…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Muscat Province

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Muscat Province, Oman

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller