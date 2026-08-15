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avec jardin Studios à vendre en Dhofar, Oman

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Dhofar, Oman
Studio 1 chambre
Dhofar, Oman
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 2/4
Une communauté côtière entièrement intégrée située à Hawana Salalah, Oman. Situé directement…
$149,800
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Caractéristiques des propriétés en Dhofar, Oman

avec Piscine
Bon marché
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