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Chalets à vendre en Dhofar, Oman

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1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Dhofar, Oman
UP UP
Chalet 2 chambres
Dhofar, Oman
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Sol 1/2
🌴 Offre exclusive de Khareef à Lubana Island, Hawana SalalahDevenez propriétaire d'une villa…
$352,360
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