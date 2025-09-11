Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Sande, Norvège

3 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans More og Romsdal, Norvège
Chalet 2 chambres
More og Romsdal, Norvège
Nombre de pièces 7
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Maison de boulangerie avec magasin. Style norvégien traditionnel construire année 1905. Four…
$128,423
Chalet 3 chambres dans More og Romsdal, Norvège
Chalet 3 chambres
More og Romsdal, Norvège
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Nombre d'étages 2
Maison blanche magnifique emplacement. Construction traditionnelle norvégienne. Un port. Jac…
$258,512
Chalet 4 chambres dans More og Romsdal, Norvège
Chalet 4 chambres
More og Romsdal, Norvège
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 164 m²
Nombre d'étages 2
Storholmen est situé juste au sud de Kvamsøya dans Møre og Romsdal, la première île au nord …
$357,940
Caractéristiques des propriétés en Sande, Norvège

