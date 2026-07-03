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Chalets avec garage à vendre en Oppdal, Norvège

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1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Oppdal, Norvège
Chalet 3 chambres
Oppdal, Norvège
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 2
Gîte de montagne exclusif avec vue panoramique à Oppdal (Norwegen)A vendre, une cabane de mo…
$533,471
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Oppdal, Norvège

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
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Luxe
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