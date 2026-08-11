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Location à court terme de biens studios avec vue sur la mer en Trikomo, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
UP UP
Studio 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 4/9
Situé à Yeni Iskele, Alexius Pool Apartments est une excellente base pour explorer la ville.…
$46
par nuit
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