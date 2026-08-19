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Villas Piscine à vendre en Lapithos, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Villa 2 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 138 m²
Prêt-made 2+1 Villa à Lapte attirera votre attention!Vivez un rêve près de la mer: Nous vend…
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