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Penthouses Piscine à vendre en Lapithos, Chypre du Nord

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Penthouse 2 chambres dans Lapithos, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Lapithos, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 218 m²
Sol 2
Exclusive 2+1 Penthouse à Lapta VuesLieu: Lapta (en face de la marina de pêcheur)Type: 2+1 P…
$546,337
T.V.A.
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THE HUB PROPERTY LTD
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