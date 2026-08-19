Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lapithos
  4. Commercial

Immobilier commercial en Lapithos, Chypre du Nord

;
1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 500 m² dans Lapithos, Chypre du Nord
Propriété commerciale 500 m²
Lapithos, Chypre du Nord
Surface 500 m²
Restaurant à Lapte Restoran L'information est disponible en anglais. Lapta va attirer votre …
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller