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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Iskele District, Chypre du Nord

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Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room dans Trikomo, Chypre du Nord
UP UP
Cozy 1-bedroom studio in lovely Yeni Iskele with AC and fitness room
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 4/9
Situé à Jeni Iskel, Alexius Pool Apartments est une excellente base pour explorer la ville.P…
$1,039
par mois
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Iskele District, Chypre du Nord

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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