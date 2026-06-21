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Piscine Studios à vendre en Iskele Bahceler, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 9/13
Un grand studio d'une superficie de 48 m2 au 9ème étage du complexe fini à Iskel, à 200 mètr…
$161,108
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Caractéristiques des propriétés en Iskele Bahceler, Chypre du Nord

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