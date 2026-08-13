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Loyer mensuel de villas en Kyrenia, Chypre du Nord

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
🏡 Louer une villa 4+1 à Chypre-Nord à César Cliff - propriété premium au bord de la merVous …
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villa de 3 chambres dans Trimithi, Chypre du Nord
villa de 3 chambres
Trimithi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Location longue durée d'une villa neuve à Edremit A louer une villa élégante avec 3 chambres…
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