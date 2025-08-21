Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Girne Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Penthouses à vendre en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

Kyrenia
6
Agios Georgios
3
2 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Karmi, Chypre du Nord
Penthouse 1 chambre
Karmi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
À propos du projet DejaBlue est le premier projet éco-résidentiel à Chypre du Nord, conçu p…
$215,851
Penthouse 2 chambres dans Karmi, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Karmi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
À propos du projet DejaBlue est le premier projet éco-résidentiel à Chypre du Nord, conçu p…
$377,739
