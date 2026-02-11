Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Dipkarpaz
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Dipkarpaz, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Dipkarpaz, Chypre du Nord
Duplex 2 chambres
Dipkarpaz, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Chypre-NordLa péninsule de Karpas. À chaque respiration, vous respirerez dans l'air pur de D…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Land of Dreams Gallery
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller