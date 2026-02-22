Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Agios Epiktitos, Chypre du Nord

5 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
$42,032
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$78,171
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$78,171
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
$106,433
Appartement 2 chambres dans Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
$82,380
